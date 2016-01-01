هاّرتس : إسرائيل المنبوذة بقيادة “الكذّاب” نتنياهو تتهاوى لانقلاب الرأي العّام العالميّ..

القدس المحتلة / سما/

إسرائيل باتت دولةً منبوذةً في العالم، بسبب العدوان الذي شنّته ضدّ قطاع غزّة في السابع من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت، ورأت صحيفة (هآرتس) العبريّة اليوم الخميس أنّ الجريمة النكراء والبشعة التي نفذّها الاحتلال أمس عندما قتل عن سبق الإصرار والترصّد ثلاثة من أبناء رئيس الدائرة السياسيّة في حركة حماس، إسماعيل هنية، أبعدت الكيان عن تحقيق هدفها بإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وتناول المحلل السياسيّ، عكيفا إلدار، في مقالٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة مظاهر انقلاب الرأي العام العالمي على دولة الاحتلال مرورًا بتقييد مبيعات الأسلحة وصولاً إلى قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة.

وقارن الكاتب، الذي تهكّم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصفه “الإمبراطور” و”عازف الناي” من قيسارية، بين ردّ فعل الاحتلال على قرار 2334، الذي طالب إسرائيل بوقف البناء في المستوطنات عام 2016 وردّ فعله على قرار 2728 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدوليّ الشهر الماضي، ودعا إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدّدّ على أنّ الكيان قام بسحب سفرائه عام 2016 من الدول التي دعمت قرار وقف بناء المستوطنات، إلّا أنّه بعد أكتوبر 2023، فقد بلعت إسرائيل الإهانة بسبب تمرير القرار الداعي لوقف إطلاق النار دون الردّ على الدول التي ساهمت في تمريره، فضلاً عن الولايات المتحدة التي أحجمت عن استخدام حق النقض (الفيتو).

وسرد المُحلِّل مظاهر تراجع إسرائيل ونفوذها عالميًا بعد السابع من أكتوبر على شكل بنود:

* وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا فرض عقوبات على مستوطنين عنيفين، التي تشمل تجميد ممتلكات وحظر السفر إلى دول الاتحاد، وسيحظر على مواطني الاتحاد أيّ علاقاتٍ تجاريّةٍ مع هؤلاء المستوطنين.

* بوليفيا قامت بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، تشيلي وكولومبيا وتشاد والهندوراس وتركيا والأردن خفضت مستوى العلاقات، والاتحاد الأفريقيّ علق عمليًا مكانة المراقب لديه.

* كولومبيا علقت شراء السلاح من إسرائيل، وشركات إسرائيلية لم تشارك في معرض السلاح في كولومبيا وفي تشيلي، والحكومة الإقليمية لفالونيا في بلجيكا علقت رخصا لتصدير السلاح إلى إسرائيل.

* الحزب الحاكم الرئيسي في إسبانيا وأحزاب أخرى علقت تجارة السلاح مع إسرائيل، ولجنة الخارجية في البرلمان صوتت مع وقف الاتجار بالسلاح مع الكيان.

* الحكومة الأردنية أعلنت عن تأجيل صفقة (الكهرباء مقابل المياه) مع إسرائيل.

* عدد من صناديق التقاعد في الدانمارك استثنت شركات إسرائيلية وسحبت الاستثمارات منها، بما في ذلك البنوك المتورطة في نشاطات في المستوطنات.

* البرلمان في كندا صوت لصالح وقف تصدير السلاح لإسرائيل، أكثر من 130 عضوا في البرلمان البريطاني طلبوا حظر بيع السلاح لإسرائيل.

* مدينة برشلونة الإسبانيّة قطعت كل علاقاتها مع إسرائيل، ومجلس مدينة غانت في بلجيكا أعلن أنّه لن يشتري من شركات تكسب من منظومة الاحتلال وقمع الفلسطينيين.

* بلدية هايفرد في كاليفورنيا صوتت مع سحب الاستثمارات من أربع شركات تشارك في خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

* 120 مجلسًا بلديًا في الولايات المتحدة مررت قرارات تطالب بوقف إطلاق النار.

* شركتان كبيرتان في اليابان (نيبون إير كرفت سابلاي) و)إيتوتشو(، قطعتا علاقاتهما مع منتجة السلاح )ألبيت(، ومجلس الاستثمارات في ولاية ويسكونسن قام ببيع جميع أسهمه في “ألبيت” (8083 سهمًا) التي كانت تمتلكها. أمّا بنك “أوف أمريكا” فقد تخلص من نصف أسهم الشركة، بين الربع الثالث والرابع في العام 2023 قلص بنك “سكوتيا”، المستثمر الأجنبي الأكبر في “البيت”، أسهمه 16 في المائة.

* نقابات العمال في موانئ بلجيكا والهند وكتالونيا وإيطاليا واليونان وتركيا وكاليفورنيا وجنوب أفريقيا، اتخذت خطوات ضدّ السفن الإسرائيلية أو ْإرساليات السلاح لإسرائيل، والحكومة الماليزية حظرت على سفن بملكية إسرائيلية الرسو في موانئها.

* خمس جامعات في النرويج علقت اتفاقات التعاون مع جامعات إسرائيلية، مجلس كلية الحقوق في جامعة (اأنتويرب) قرر وقف اتفاق التعاون مع جامعة بار إيلان، جامعة تورينو قررت قطع علاقاتها مع مؤسسات بحث إسرائيلية، “الشريكة في الإبادة الجماعية”؛ الجامعة الفيدرالية لسيارا (البرازيل) ألغت (تحدي الابتكار: البرازيل-إسرائيل)، نقابة الكادر في جامعة مونتريال التي تمثل نحو 1400 من أعضاء الكادر، صوتت بالإجمال مع مقاطعة الجامعات الإسرائيلية؛ مجلس الأمناء في جامعة ميتشيغان صوت لصالح سحب الاستثمارات من إسرائيل.

* اللجنة الإدارية في الاتحاد الأوروبي للجمباز قررت عدم استضافة تل أبيب في بطولة أوروبا للجمباز الفني في العام 2025.

* أربعة آلاف فنان من المثليين تعهدوا بعدم عرض أعمالهم في إسرائيل، وعشرة من المنتجين السينمائيين انسحبوا من مهرجان أفلام المثليين الذي يتم عرضه برعاية إسرائيل، فيما أعلنت شركة ملابس الرياضة الألمانية (بوما) أنها لن تجدد العقد مع اتحاد إسرائيل لكرة القدم.

* الحكومة الإيرلندية قررت سحب مليوني يورو من الاستثمارات في شركات إسرائيلية كبيرة تقدر قيمتها بـ 2.95 مليون يورو، وشركة (ماكدونالدز) العالمية أعادت شراء الـ 225 مطعم لها في إسرائيل من صاحب الامتياز المحلي.

واختتم المحلل مخاطبًا قادة الكيان: “كيف تتعاملون مع هذا الصدع العميق في العلاقات مع كلّ العالم، وأيضًا تعيدون المخطوفين؟ تقاطعون قناة (الجزيرة) التلفزيونية التابعة لرجل الاتصال مع حماس؟”.

خمس دول عربيّة تنقذ صادرات إسرائيل

ونشرت وزارة الاقتصاد الإسرائيليّة تقريرًا يبيّن التغيّرات في حجم الصادرات الإسرائيليّة بين عامَيْ 2022 و2023. اللافت للنظر، هو أنّ الصادرات الإسرائيليّة عانت من أزمةٍ خانقةٍ العام الماضي 2023، ما أدّى إلى تراجعها بنسبة 6 بالمائة، غير أنّ خمس دول عربيّة أنقذت تجارة إسرائيل الخارجيّة، بعدما سجّلت في العام نفسه نموًا كبيرًا في صادرات إسرائيل باتجاهها. وهذا ما سمح لإسرائيل بتفادي تقلّص أقسى في حجم صادراتها.

وحلّت المغرب في المرتبة الأولى بنسبة نموّ بلغت 128%، تليها كل من مصر والبحرين والأردن والإمارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات الرسميّة الإسرائيليّة تعطي أهميّة خاصّة لدراسة نسب نموّ التجارة مع الدول العربيّة، باعتبارها مؤشرًا على اندماج إسرائيل في محيطها، مقابل الخروج من حالة “اقتصاد الجزيرة” المعزولة عن الشرق الأوسط، كما يصف اقتصاديّو إسرائيل دولتهم.