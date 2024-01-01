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شاهد..الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن

الخميس 11 أبريل 2024 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن



صنعاء/ وكالات/

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين مساء يوم الأربعاء عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في خليج عدن ضد سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أمريكيتين إحداهما حربية.

وقالت في بيان إنها استهداف سفينتي "MSC DARWIN" و"MSC GINA" الإسرائيليتين، وسفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيرة.

وأضافت أنها استهدفت سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت في بيانها أنها "مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن".

وشددت القوات المسلحة "على أن عملياتِها في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي مستمرة حتى وقف العدوانِ ورفع الحصار عن الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة"، وفق نص البيان.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل مستقل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

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