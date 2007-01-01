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حماس تكشف عن شروطها لقبول الهدنة مع إسرائيل

الخميس 11 أبريل 2024 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف عن شروطها لقبول الهدنة مع إسرائيل



الدوحة / وكالات/

علق المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو على مقترح الهدنة الأخير بين الحركة وإسرائيل موضحا النقاط الأساسية التي ستسهم في تنفيذه على أرض الواقع.

وبحسب النونو يتطلب اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذ 4 أهداف رئيسية من بينها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف النونو أن حركة "حماس" تعمل على صياغة موقفها بشأن مقترح وقف إطلاق النار قبل تسليمه للوسطاء.

وأعلن مسؤولان إسرائيليان في وقت سابق اليوم الأربعاء، موافقة إسرائيل على عدة تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وأفادت حركة حماس يوم الثلاثاء بأن الاقتراح الأخير الذي مرره الوسطاء المصريون والقطريون لم يلب المطالب، لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

واجتمع ممثلون عن الحكومة الإسرائيلية وحماس الأحد في القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر الذين قدموا لهم هذه الخطة.

وينص الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية (بينهم عسكريون وأطفال ومسنات) مقابل 800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، وفي المرحلة الثانية، سيطلق سراح جميع الرهائن الآخرين، وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007.

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