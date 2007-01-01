غالانت يزعم : اسرائيل “ستغرق غزة بالمساعدات” ..

القدس المحتلة / سما/

طلبت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إمهالها خمسة أيام إضافية قبل تقديم أجوبة للمحكمة العليا في البلد بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المدمّر بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بعريضة بهذا الشأن.

في 18 آذار/مارس، رفعت خمس منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة العليا أملا في دفع السلطات الإسرائيلية “إلى احترام واجباتها كقوة احتلال” من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من آذار/مارس للرد على مجموعة من الأسئلة، لكن الحكومة طلبت الأربعاء خمسة أيام إضافية، وهو ما يعارضه مقدمو العريضة.

ومن جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن إسرائيل تخطط لـ”إغراق” قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع بالمساعدات عبر فتح معبر بري جديد وميناء أسدود الواقع إلى الشمال من القطاع المحاصر.

في ظل تعرض إسرائيل لضغوط دولية للسماح بدخول المزيد من المساعدات، قال غالانت إنها تخطط لزيادة حجم المساعدات إلى 500 شاحنة يوميا، وهو عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل الحرب وفق الأمم المتحدة.

وصرّح غالانت للصحافيين “نخطط لإغراق غزة بالمساعدات ونتوقع أن نصل إلى 500 شاحنة يوميا”.

كما تعهد “بتبسيط عمليات التفتيش الأمني” التي أكدت منظمات الإغاثة أنها تحد من تدفق المساعدات خلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

ووعدت إسرائيل الأسبوع الماضي بفتح معبر إيريز (بيت حانون) في شمال غزة بعدما طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “باتخاذ إجراء فوري” بشأن المساعدات.

لكن يبدو أن الشاحنات لن تستخدم المعبر، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة تخشى احتجاجات من جماعات يمينية متطرفة تعارض وصول أي مساعدات إلى غزة.

واكتفى غالانت بالقول إنه يجري التخطيط لطريق آخر “لتخفيف الضغط على معبر كرم أبو سالم” جنوبا، من دون أن يذكر موعدا.

وأضاف غالانت للصحافيين أن إسرائيل تخطط لبدء تشغيل ميناء أسدود الواقع على بعد 34 كيلومترا شمال غزة.

وأضاف أنه يجري أيضا إعداد معبر جديد في شمال القطاع من شأنه أن ينقل المساعدات مباشرة إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها حيث تشتد الحاجة إليها.

كما أكد أنه يجري العمل على تنظيم طريقين مع الأردن، حيث سيتم فحص ما يصل إلى 150 شاحنة في المملكة قبل العبور إلى إسرائيل.

وقال غالانت إن إسرائيل ضاعفت المتوسط اليومي لعدد شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال “شهدنا رقما قياسيا بلغ 467 شاحنة و303 طردا أسقطته الطائرات (الثلاثاء). وفي الشهر الماضي كان المتوسط اليومي 213 وقبل ذلك كان 170”.

وقالت مريم مرمور من منظمة “يشاه- مسلك” التي ساهمت في العريضة، لوكالة فرانس برس إن ذلك “سيضاعف الوقت الذي منحته لها المحكمة” بينما لا يزال الوضع الإنساني في غزة خطيرا.

ولم تبت المحكمة بعد في الطلب الحكومي.

وسيكون أمام الجمعيات خمسة أيام للرد على الحجج التي ستقدمها الحكومة، قبل صدور قرار المحكمة.

من بين الأسئلة الواردة في العريضة: ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ ما هي العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ ما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رفضت وبأي حجة؟

وتؤكد الحكومة بشكل متكرر أنها لا تحد من وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، الأمر الذي تطعن به المنظمات غير الحكومية بانتظام، في حين تحث القوى الكبرى حكومة بنيامين نتانياهو على السماح بدخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية.

وقالت مرمور لفرانس برس إن “خيارات سياسية اتخذتها إسرائيل تعيق وصول المساعدات في قطاع غزة”.

– “عقاب جماعي” –

وتحدثت خصوصا عن منع استخدام مرفأ أسدود الإسرائيلي رغم قربه من قطاع غزة وعن “إجراءات تفتيش طويلة وغير فاعلة” ومنع دخول بعض السلع بحجة أنها قد تستخدم لأغراض أخرى.

وجاء في العريضة التي رفعتها منظمات غيشا وعدالة وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل وهموكيد (مركز الدفاع عن الفرد) وعلماء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل “الواقع على الأرض يدفع إلى الظن أن إسرائيل تستخدم مبدأ العقاب الجماعي، بين أمور أخرى”.

وردا على أسئلة فرانس برس، أشار الكسندر فور المنسق اللوجستي لمنظمة “أطباء بلا حدود”إلى مشاكل متواصلة” مع “تعطيل وصول المساعدات التي ينبغي الاستحصال على تصاريح” بشأنها.

وأكد جان-رافاييل بواتو مسؤول منطقة الشرق الأوسط في منظمة “اكسيون كونتر لا فان” Action contre la faim غير الحكومية أن مؤسسته تعاني أيضا.

وأوضح “كل المنافذ موجودة في جنوب قطاع غزة راهنا. وهذا يعني ساعات طويلة في التنقل وحواجز تفتيش مع عمليات تدقيق ونهدر الكثير من الوقت في كل مرة نريد فيها التوجه إلى الشمال حيث مخاطر المجاعة مرتفعة أكثر”.

– شاحنات نصف ممتلئة –

وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن 468 شاحنة دخلت الثلاثاء إلى قطاع غزة وهو العدد الأعلى في يوم واحد منذ بدء الحرب.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الاثنين دخول 223 شاحنة في ذلك اليوم.

وشدد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركي الثلاثاء من جنيف على أن الشاحنات التي تدخل غزة “نصف ممتلئة” وهو “شرط” فرضته إسرائيل لتسهيل عمليات التفتيش.

وأكدت بواتو “لن يتغير الوضع مع دخول 300 شاحنة في اليوم” مشيرة إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا قبل الحرب، إلى القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي منذ 2007 عندما تولت حركة حماس السلطة فيه.

وتقوم دول عدة أيضا بإلقاء مساعدات من الجو إلا ان هذه العمليات تتعرض لانتقادات من سكان غزة والمنظمات غير الحكومية أيضا.

ويتحفظ العاملون في المجال الإنساني على التحسينات التي أدخلت في الفترة الأخيرة بما يشمل استخدام معبر إيريز (بيت حانون) بشمال قطاع غزة.

وقالت مرمور “يجب أن نعرف متى ستتخذ هذه الإجراءات وطريقة وتطبيقها عمليا. من دون وقف إطلاق نار ومن دون تنسيق فعلي لقوافل المساعدات داخل قطاع غزة لن يكون لها معنى”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33360 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.