  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اغتيال لبناني تتهمه واشنطن بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس قرب بيروت

الأربعاء 10 أبريل 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال لبناني تتهمه واشنطن بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس قرب بيروت



بيروت/ سما/

 اغتيل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
وعُثر على محمد سرور مقتولًا بعد إصابته بما لا يقل عن خمس رصاصات الثلاثاء في منزل في بلدة بيت مري المطلّة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر.
وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغًا ماليًا لم يسرقه منفذو الجريمة.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية مساء الثلاثاء بالعثور على جثة ” المواطن (م. إ. س.)” البالغ 57 عامًا قرب بيت مري.
وأكّد المصدر الأمني لوكالة فرانس برس أن ذلك الرجل هو نفسه سرور المستهدف بعقوبات أميركية.

وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران وحليف حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في آب/أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، “إلى حماس (…) عن طريق حزب الله في لبنان (…) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأن لديه “تاريخ طويل من العمل في بنك +بيت المال+”.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 “بيت المال” مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.
ومطلع آذار/مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اليوم التالي لاندلاع الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي مذهول من سرعة عمليات فتح الطرقات وإصلاح خطوط المياه في خان يونس

تقرير عبري: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة يضع القيادة السياسية الإسرائيلية أمام معضلة المستقبل

نائبة بالكنيست تكشف عن وجود خطط سرية للاستيطان في غزة

مجزرة ليلة العيد.. 14 شهيدا في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

مفاوضات القاهرة: تضاؤل فرص هدنة إنسانية أو اتفاق شامل في غزة

وزير خارجية إسرائيل يرد بالفارسية على تهديد خامنئي بالعبرية

البيت الأبيض: موقف “حماس” من اقتراح التهدئة “أقل من مشجع”

الأخبار الرئيسية

17

استشهاد 3 من أبناء هنية و3 من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة

إسرائيل تعلن موافقتها على عودة 150 ألفا من سكان غزة إلى الشمال بعد توقيع الهدنة الأخيرة

مصادر فلسطينية : واشنطن تقترح نقاط تفتيش مصرية للنازحين وحماس تعيد صياغة "مقترح 14 مارس"

خامنئي يهدد مجددا : مهاجمة قنصليتنا تعني مهاجمة أراضينا واسرائيل ستدفع الثمن ..

ايرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة واسرائيل ارتكبت جرائم حرب بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية