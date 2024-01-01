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في أول أيام العيد.. الأردن ينزل مساعدات على غزة جوا بمشاركة 7 دول

الأربعاء 10 أبريل 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول أيام العيد.. الأردن ينزل مساعدات على غزة جوا بمشاركة 7 دول



غزة / سما/

 أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، تنفيذ 13 إنزالا جويا لمساعدات إغاثية على قطاع غزة، بمشاركة 7 دول.

وقال الجيش في بيان: "واصلت القوات المسلحة الأردنية الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد، تنفيذ عمليات الإنزال الجوي على الأشقّاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية التي يعانيها السكان، خصوصا مع حلول أول أيام العيد".

وتابع: "شارك عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عملية إنزال المساعدات من خلال 13 طائرة، توزعت على مناطق مختلفة من شمال وجنوب القطاع، حملت على متنها مساعدات إغاثية لدعم صمود الأهل في غزة".

وأوضح أن الإنزالات تمّت على مرحلتين، شارك في الأولى طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان من مصر والإمارات.

فيما شارك في الثانية 4 طائرات أمريكية، و5 طائرات من الأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

وأفاد الجيش الأردني بارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منفردا إلى 80، إلى جانب 180 إنزالا بالتعاون مع دول أخرى.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 17 عاما، وأجبرت الحرب نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية.

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