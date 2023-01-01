استشهاد 3 من أبناء هنية و3 من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة

غزة / سما/

أفادت مصادر في غزة، إن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده استشهدوا اليوم بقصف إسرائيلي في غزة.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم:

* حازم هنية وابنته أمل.

* أمير هنية ونجله خالد وابنته رزان.

* محمد هنية.

وأضافت، بأن الشهداء قضوا في قصف استهدف مركبتهم بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وابنته، في قصف إسرائيلي.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عقب استشهاد ثلاثة من أبنائه وثلاثة من أحفاده: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، وبهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وأبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع وكل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".

وتابع هنية "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأضاف هنية ان "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا، ونقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا، ولن ينجح العدو في أهدافه ولن تسقط القلاع".

وتابع هنية "ما فشل العدو في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات، والعدو وأهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا".

وأكد هنية ان "دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي، ودماء أبنائي هي تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وأكد هنية ان "تهديدات الاحتلال باجتياح رفح لا تخيف شعبنا ولا مقاومتنا، ولن نرضخ للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال فالشعوب التي تستسلم لا تسلم".