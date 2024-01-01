وزير خارجية إسرائيل يرد بالفارسية على تهديد خامنئي بالعبرية

القدس المحتلة / سما/

استخدم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، اللغة الفارسية للرد على تهديد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"معاقبة إسرائيل" ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وكتب كاتس في منشور بالفارسية عبر حسابه على منصة x: "إذا هاجمت إيران من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم في إيران"، كما أنه ضمن حساب خامنئي في المنشور.

كما كتب الوزير الإسرائيلي المنشور نفسه باللغة العبرية.

يذكر أنه قبل أيام نشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس"، تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية، بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق.

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".

وردا على ذلك، قال كاتس إن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران.