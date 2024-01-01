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ايرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة واسرائيل ارتكبت جرائم حرب بغزة

الأربعاء 10 أبريل 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة واسرائيل ارتكبت جرائم حرب بغزة



دبلن / وكالات/

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بأن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع".

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي في العاصمة دبلن "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث".

ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".

وصرّح مارتن في وقت لاحق لموقع "جورنال" المحلي الإخباري أن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".

وقال إنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

وقال مارتن "ليس لدي أدنى شك في أن جرائم حرب قد ارتكبت، وأنا أدين بشدة القصف المستمر للمواطنين الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين "يمكن أن يكون حافزا لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية وتعزيز مبادرة السلام العربية".

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