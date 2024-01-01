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الرئيس عباس يدعو لاقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية

الثلاثاء 09 أبريل 2024 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدعو لاقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية



رام الله/سما/

دعا السيد الرئيس محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال في غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء للجرحى، والفرج القريب للأسرى، راجين من الله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.

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