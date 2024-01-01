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عباس والسيسي يتباحثان في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

الثلاثاء 09 أبريل 2024 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس والسيسي يتباحثان في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية



رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأطلع سيادته، نظيره المصري على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير للرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب المصري الشقيق على مواقفه الثابتة، مثمنا جهود مصر لدعم مسعى دولة فلسطين لحشد الإجماع الدولي على وقف العدوان على شعبنا، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

كما شكر سيادته مصر على ما تقدمه من مساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، متمنيا للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والإزدهار، وللرئيس السيسي دوام الصحة والعافية.

بدوره، جدد الرئيس السيسي التأكيد على مواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعيها المكثف لوقف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد أن مصر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

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