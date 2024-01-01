مجزرة ليلة العيد.. 14 شهيدا في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.