إصابة 6 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي المحدثة، الثلاثاء، إصابة 6 من جنوده في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه الرسمي الثلاثاء.

وبذلك، يرتفع العدد المعلن عنه للجنود الإسرائيليين المصابين منذ بداية الحرب إلى 3208، بينهم 1561 بالمعارك البرية.

وأشارت المعطيات إلى أن 501 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و855 جروحهم متوسطة، و1851 جروحهم طفيفة.

وبحسب المعطيات ذاتها، قُتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 260 منذ بداية المعركة البرية في 27 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك مع مضي 6 أشهر على بدء الحرب الأطول على قطاع غزة الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما تواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".