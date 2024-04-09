إعلام إسرائيلي مذهول من سرعة عمليات فتح الطرقات وإصلاح خطوط المياه في خان يونس

القدس المحتلة/سما/

سلط الإعلام العبري في تقاريره يوم الثلاثاء الضوء على سرعة اتخاذ القرار في إعادة فتح بعض الطرقات وإصلاح خطوط المياه في خان يونس جنوب غزة في حين لم يعد المستوطنون إلى منازلهم.

كما أن بداية عملية الإصلاح وفتح الطرقات جاءت بعد أقل من 48 ساعة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس.

من المهم الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي خلف دمارا كبيرا في مخيم خان جنوب غزة.

ووثق مقطع فيديو جرافة وأنابيب مياه وآلات ومعدات تحضيرا لإصلاح ما تم تدميره، وأشار ناشروه إلى أن بلدية بني سهيلا شرعت بفتح الشوارع وإصلاح خطوط المياه بعد الدمار الكلي الذي حل بالبلدة.

بلدية بني سهيلا تفتح الطرقات و تقوم بإصلاح خطوط المياه، ولا عزاء لمتخاذل. pic.twitter.com/h4HUZIjMJA — Mustafa (@Mustafa3Ahed) April 9, 2024

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت يوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك.

وقال موقع "واينت" إنه الآن لم يبق في القطاع سوى بضع مئات من المقاتلين، بينما كان العدد في ذروة المناورة البرية يتراوح بين 30 إلى 40 ألفا.

وأشار الموقع العبري إلى أن انسحاب الفرقة 98 يدل على نهاية المناورة البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وذكر أن الجيش ينتظر الآن قرارا من المستوى السياسي بشأن التحرك المحتمل في رفح، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يضم 4 كتائب لحماس.