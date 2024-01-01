"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتدمير دبابة واستهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية وتفجير دبابة خلال المعارك الضارية في خان يونس جنوب غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يوثق مشاهد من استهداف دبابة بـ"عبوة برق"، مؤكدا أن الآلية تدمرت بالكامل.

كما استهدف عناصر "سرايا القدس" مبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت يوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك.

وقال موقع "واينت" إنه الآن لم يبق في القطاع سوى بضع مئات من المقاتلين، بينما كان العدد في ذروة المناورة البرية يتراوح بين 30 إلى 40 ألفا.

وأشار الموقع العبري إلى أن انسحاب الفرقة 98 يدل على نهاية المناورة البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وذكر أن الجيش ينتظر الآن قرارا من المستوى السياسي بشأن التحرك المحتمل في رفح، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنها تضم 4 كتائب لحماس.