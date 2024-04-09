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البيت الأبيض: موقف “حماس” من اقتراح التهدئة “أقل من مشجع”

الثلاثاء 09 أبريل 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: موقف “حماس” من اقتراح التهدئة “أقل من مشجع”



واشنطن/سما/

- أ ف ب - اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن الموقف الصادر من حماس حتى الآن بالنسبة الى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلا للرهائن والمعتقلين، هو “أقل من مشجع”.


وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان “لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة”.


غير أن ساليفان قال إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أشار إلى أنه “لم يتلق ردا بعد من حماس”.


وتم عرض المقترح على حماس خلال اجتماع “ماراتوني” عقد الأحد في القاهرة وفق ساليفان بحضور ممثلين للحكومة الإسرائيلية وحماس عبر الوسطاء المصريين والأميركيين والقطريين.


وأضاف ساليفان “حضضته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، ومتى حصلنا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور”.
وشدد على أن “الوقت قد حان لإبرام (اتفاق) وقف إطلاق النار هذا. نحن جاهزون. أعتقد أن إسرائيل جاهزة. وأعتقد أن حماس يجب أن تأتي إلى الطاولة وأن تكون بدورها جاهزة لذلك”.


وأعلنت حماس الثلاثاء أنها “تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك”.


وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.

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