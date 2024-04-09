واللا: غالانت أبلغ أوستن أن "إسرائيل" لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "واللا" العبري نقلا عن مصدر مطلع مساء الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ تظيره الأمريكي لويد أوستن، أن تل أبيب لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح جنوب غزة.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تل أبيب لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد عملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية، على الأقل، ما من موعد تبلغناه من الإسرائيليين".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد بأنه يتوقع رؤية المسؤولين الإسرائيليين مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في غزة.

والاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تحديد موعد عملية رفح العسكرية دون الكشف عن هذا التاريخ المحدد لها.

وذكر نتنياهو في مقطع فيديو مساء الاثنين "تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".

وتابع "هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك.. سيحدث ذلك.. جرى تحديد موعد".