سيناتورة أمريكية: العدل الدولية ستجد أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة

واشنطن/سما/

قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن هناك "أدلة كافية" على أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وخلال فعالية في المركز الإسلامي في بوسطن، بعد سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، قالت وارن: "من الخطأ تجويع الأطفال والسكان المدنيين من أجل محاولة إخضاعهم لإرادتك. ومن الخطأ إسقاط قنابل زنة 2000 رطل على مناطق مدنية مكتظة بالسكان".

وأضافت: "أعتقد أنه يمكنني تقديم حجة أكثر فعالية من خلال وصف السلوك الذي يحدث وما إذا كنت أعتقد أنه صواب أم خطأ"، مشيرة إلى أنه بالنسبة لها، "من الأهم بكثير أن نقول إن ما تفعله إسرائيل هو خطأ" بدلا من تقديم قضية قانونية بشأن "ما يشكل إبادة جماعية".

ولكن بعد أن ضغطت عليها السائلة إذا "كانت الإجابة بنعم أو لا"، وعندما اتهمها البعض في الحشد بـ"تجنب الإجابة"، اعتبرت وارن أنه من المحتمل أن تجد محكمة العدل الدولية إسرائيل متورطة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، "ولديهم أدلة كافية" على ذلك.

وأوضحت وارن سبب ترددها في وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس" بأنها إبادة جماعية، لـ"أنني أحاول حث الناس على تجاوز جدال التصنيفات، وأحاول حثهم على النظر إلى السلوك على أرض الواقع".