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تركيا تفرض قيودا على التصدير إلى "إسرائيل "

الثلاثاء 09 أبريل 2024 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تفرض قيودا على التصدير إلى "إسرائيل "



أنقرة/سما/

أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، واشترطت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يشهد هجوما شرسا منذ شهور.


وقالت الوزارة التركية، إن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة.


ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة التجارة التركية أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح، والرخام والسيراميك.

وأكدت وزارة التجارة التركية، في بيان لها، أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية. وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني، الذي يحاول التمسك بالحياة في القطاع، يعاني من الجوع والفقر، ويمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل إسرائيل.

وتابع البيان: "منذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة".

ولفت البيان إلى أن تركيا تقوم بمساعدة غزة وسكانها، حيث أوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى.

ودعت تركيا جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية العشوائية.

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