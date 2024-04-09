قناة عبرية تكذّب رواية الجيش الإسرائيلي بخصوص "نفق العين الثالثة"

القدس المحتلة/سما/

دحضت قناة "12" العبرية رواية الجيش الإسرائيلي بخصوص "نفق خان يونس" الذي زعمت تل أبيب أنها تسيطر عليه منذ العام 2019.

وقالت قناة "12" العبرية إن النفق الذي عبر من خان يونس تجاه مستوطنة "العين الثالثة" في غلاف غزة وأكد الجيش الإسرائيلي إنه تحت سيطرته من العام 2019 ولم تستعمله حماس في السابع من أكتوبر، تبين أن خلية من حماس استعملته بعد أيام من بداية الحرب وهاجمت قوة إسرائيلية.



وأضافت القناة أن القوة الإسرائيلية كانت حينها تناور استعدادا للدخول البري للقطاع.

وأكدت أن جنديا إسرائيليا سقط قتيلا وأصيب آخرون بعد إطلاق عناصر حماس قذيقة "أر بي جي" تجاه القوات.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر ثلاثة أنفاق هجومية لـ"حماس" في خان يونس أحدها اخترق الأراضي الإسرائيلية مسافة نصف كيلومتر.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم الكشف عن النفق الذي اخترق الأراضي الإسرائيلية مسافة نصف كيلومتر بمنطقة عين هشلوشا الإسرائيلية عام 2019، وحفر قبل بناء العائق تحت الأرض ويخضع للمراقبة منذ ذلك الحين".

وأضافت: "قرر الجيش الإسرائيلي في البداية عدم تدميره وتركيب أجهزة استشعار وعبوات ناسفة فيه لإحباط عمليات تسلل مسلحين، لكن تم تدمير النفق خلال الأيام الأخيرة إضافة إلى تدمير نفقين في منطقة خان يونس".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد انسحاب كامل قواته البرية من جنوب قطاع غزة تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان أن الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي اختتمت مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية.