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كاتس: أردوغان مستعد للتضحية باقتصاد بلاده لدعم "حماس"

الثلاثاء 09 أبريل 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: أردوغان مستعد للتضحية باقتصاد بلاده لدعم "حماس"



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع "مصالح" حماس فوق الرفاه الاقتصادي لتركيا، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة فرض قيود على التصدير إلى إسرائيل.

وقال كاتس في تصريح إن "أردوغان يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي مقابل دعمه لحماس"، معلنا أن إسرائيل سترد على إعلان وزارة التجارة التركية تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، و"ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التي ستمنع إسرائيل تركيا من تصديرها".

يشار إلى وزارة التجارة التركية قالت إن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة.

ودعت تركيا جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية العشوائية.

#يسرائيل كاتس

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