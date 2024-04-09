تقرير حكومي يحصي ما تلقته "إسرائيل" من تبرعات منذ 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير نشرته وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أن "تبرعات المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم من أجل تعافي إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر، تجاوزت الـ1.4 مليار دولار أمريكي".

وقالت الوزارة في التقرير إن التبرعات إلى جانب النشاط المؤيد لإسرائيل على نطاق واسع في الشتات ووصول عشرات الآلاف من المتطوعين إلى إسرائيل، تمثل "جهدا غير مسبوق من قبل المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم لدعم إسرائيل".

وذكرت أنه "تم جمع حوالي نصف المبلغ من قبل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمنظمات الأعضاء فيها البالغ عددها 146 منظمة"، مبينة أن "ما لا يقل عن 350 منظمة غير ربحية إسرائيلية إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية، تلقت تبرعات من الخارج للمساعدة في الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، ودعم الصحة العقلية، ومساعدة ضحايا الإرهاب، والاحتياجات الاقتصادية، ومجالات أخرى".

وأضافت: "سافر ما يقدر بنحو 58 ألف متطوع إلى إسرائيل للتطوع في الخدمة العسكرية والعمل الزراعي والعمل مع المنظمات التي تدعم ضحايا 7 أكتوبر والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات المحيطة بقطاع غزة".

وأوضحت الوزارة أنه "وبشكل منفصل عن التبرعات، تمكنت الحكومة الإسرائيلية من اقتراض 1.7 مليار دولار من خلال بيع سندات إسرائيلية. وجاء حوالي 300 مليون دولار من هذا المبلغ من حكومات الولايات الأمريكية والحكومات المحلية، خاصة في فلوريدا"، مبينة أن "المستثمرين اختاروا السندات الإسرائيلية على الرغم من أن عوائد السندات متواضعة نسبيا مقارنة بالاستثمارات الأخرى المتاحة حاليا في السوق".

وفي إحصاء سابق نشرته جامعة حيفا في ديسمبر، قدر إجمالي المبلغ بمليار دولار خلال الشهر الأول من الحرب.