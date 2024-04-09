أعضاء بـ"الليكود" يطالبون نتنياهو بعقد اجتماع عاجل لمناقشة مشروع اتفاق الهدنة

القدس المحتلة/سما/

طالب ستة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود ووزير واحد من الحزب بإجراء مناقشة عاجلة حول الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار الذي يتم التفاوض عليه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المشرعين أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلين إن الاتفاق "قد يكون له تأثير كبير على تحقيق الأهداف المعلنة للحرب"، وأضافوا أن "الحكومة الإسرائيلية، تحت قيادتكم، حددت أهدافا واضحة للحرب، أهمها إزالة أي تهديد أمني من قطاع غزة، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية في القطاع، وإعادة جميع الرهائن".

وشدد على أن "قواتنا حققت بعض الأهداف ووجهت ضربة قوية لقدرات حماس، لكن العمل لم ينته بعد"، لافتين إلى أنه "في ضوء احتمال التوصل إلى اتفاق، لا يشمل جميع الرهائن ويسمح لسكان شمال غزة بالعودة إلى منازلهم… نرى أهمية إجراء مناقشة بين الفصائل تسمح لنا بفهم المبادئ التوجيهية للخطوط العريضة والمراحل التالية للحملة".

ووقع الرسالة وزير الشتات عميحاي شيكلي وأعضاء الكنيست بوعز بسموت، موشيه سعادة، دان إيلوز، تالي غوتليف، أرييل كيلنر وعميت هاليفي.

وينص مشروع الاتفاق الذي تجري مناقشته حاليا في القاهرة على إطلاق سراح حوالي 40 من الأسرى الإسرائيليين الـ129 المتبقين في غزة، مقابل هدنة مؤقتة وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك بعض المدانين بهجمات قاتلة.

وقد أعلن قيادي في حركة "حماس" أن الحركة رفضت المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

وأكد نتنياهو أنه تلقى تقريرا مفصلا حول سير المفاوضات في القاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلي قد حددت الموعد لإطلاق عملية عسكرية في رفح.