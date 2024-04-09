  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: سنقضي على "حماس" ولا قوة في العالم ستوقفنا

الثلاثاء 09 أبريل 2024 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنقضي على "حماس" ولا قوة في العالم ستوقفنا



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إننا سنكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك في رفح"، مؤكدا أنه "لا توجد قوة في العالم ستوقفنا".

وفي تصريح خلال زيارته لمركز تعبئة وتجنيد في الجيش، لفت نتنياهو إلى أن "هناك قوى كثيرة تحاول إيقافنا، لكن هذا لن يساعد. نحن ملتزمون بالقيام بذلك".

وتوجه إلى المجندين قائلا: "كل واحد منكم الآن، أثناء تعيينه، سيساهم بطريقة أو بأخرى في إكمال الهدف. بعد أن فعلوا شيئا كهذا ببلدنا، لن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

هذا وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن نتانياهو تحديد موعد لها.

وكانت وكالة "أ ف ب" قد أفادت بأن القادة الإسرائيليين يستعدون لعمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها غالبية سكان القطاع بعد 6 أشهر من الحرب.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي يجهز قواته ويسرع استعداداته من أجل دخول رفح خلال أسبوع.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

"الجهاد الإسلامي" تعلن اعتقال إسرائيل المتحدث باسمها في غزة

الكابنيت يناقش صفقة إطلاق سراح المختطفين مع حماس

ايران تكشف عن شُروطها للتراجع عن استهداف العُمُق الإسرائيلي..

الاحتلال يغتال رئيس بلدية المغازي وسط قطاع غزة

الشيكل يواصل قوته على حساب الدولار واليورو

إسرائيل ترد على الإجراءات التركية بحقها

تركيا تفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض: موقف “حماس” من اقتراح التهدئة “أقل من مشجع”

661579024c59b76dae6ecc91

واللا: غالانت أبلغ أوستن أن "إسرائيل" لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح

6-22-730x438

بلينكن يشكك في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجرائها محادثات مع واشنطن

photo_2024-04-09_16-49-03

لقطات مثيرة لكمين نصبته القسام لجنود الاحتلال بخانيونس (فيديو)

القرار للسنوار.. لإنقاذ اسرائيل من الهزيمة واشنطن ترمي بكامل ثقلها بـ (خارطة طريقٍ) جديدةٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية