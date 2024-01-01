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وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

الثلاثاء 09 أبريل 2024 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة



واشنطن/سما/

 قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بينما تشن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “ليس لدينا دليل على ذلك”.


وحول الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، قال أوستن إن حدوث مجاعة واسعة النطاق تفضي إلى سقوط وفيات في غزة ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم أعمال العنف وصراع طويل الأمد.

وأضاف أوستن “سيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة أعمال العنف… وإلى صراع طويل الأمد”.

وقال “يجب ألا يحدث ذلك… يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا، وهو ما نفعله، لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية”.

(رويترز)

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