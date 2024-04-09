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بلينكن يشكك في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجرائها محادثات مع واشنطن

الثلاثاء 09 أبريل 2024 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يشكك في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجرائها محادثات مع واشنطن



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أن اسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.

وشكّك بلينكن في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجراء محادثات مقرّرة الأسبوع المقبل مع واشنطن التي تعبّر عن مخاوف من تداعيات عملية عسكرية في المدينة المكتظة.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الإثنين أنه تم تحديد موعد لهجوم بري على رفح، متعهدا المضي قدما في القضاء على حماس على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1,5 مليون فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن اسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وإن وفدا إسرائيليا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للاستماع إلى هواجس لدى الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الى جانب نظيره البريطاني ديفيد كامرون “لا أتوقع أي تحرّك قبل تلك المحادثات، في هذا الصدد، لا أرى شيئا وشيكا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشدد مجدّدا على أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون “في غاية الخطورة على المدنيين”.

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