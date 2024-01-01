لقطات مثيرة لكمين نصبته القسام لجنود الاحتلال بخانيونس (فيديو)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام مشاهد مثيرة، لكمين نفذته على قوة كبيرة من جيش الاحتلال، كانت متوغلة في منطقة الزنة شرق خانيونس.



وتظهر اللقطات، عناصر من القسام، خلال اجتماع، يقومون برسم خطة الكمين على الورق، وتوزيع المهام بين المقاتلين واختيار مناطق التفخيخ، للإيقاع بجنود الاحتلال.



وقام عناصر القسام، بنص كاميرات مراقبة، بين ركام عدد من المنازل، إضافة إلى زراعة ألغام وعبوات ناسفة لقتل الجنود بعد هروبهم.



وتظهر المقاطع، قدوم قوة للاحتلال، إلى موقع الكمين، وخلال لحظات تم قتل 3 من الجنود، بعد فتح نيران الرشاشات عليهم، وسماع صراخ مصابين آخرين في المشهد.



كما فجر المقاتلون منزلا مفخخا، بعد هروب قوة أخرى للاحتلال إليه وقتل عدد آخر فضلا عن استهداف دبابتين وتفجيرهما بقذيفتي الياسين 105.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاهد الكمين وحديث أحد مقاتلي القسام، الذي استعرض بعض التفاصيل، وعرض بندقية أحد جنود القوات الخاصة الذين قتلوا في العملية خلفه بالقول: