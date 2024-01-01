  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقطات مثيرة لكمين نصبته القسام لجنود الاحتلال بخانيونس (فيديو)

الثلاثاء 09 أبريل 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات مثيرة لكمين نصبته القسام لجنود الاحتلال بخانيونس (فيديو)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام مشاهد مثيرة، لكمين نفذته على قوة كبيرة من جيش الاحتلال، كانت متوغلة في منطقة الزنة شرق خانيونس.

وتظهر اللقطات، عناصر من القسام، خلال اجتماع، يقومون برسم خطة الكمين على الورق، وتوزيع المهام بين المقاتلين واختيار مناطق التفخيخ، للإيقاع بجنود الاحتلال.


وقام عناصر القسام، بنص كاميرات مراقبة، بين ركام عدد من المنازل، إضافة إلى زراعة ألغام وعبوات ناسفة لقتل الجنود بعد هروبهم. 

وتظهر المقاطع، قدوم قوة للاحتلال، إلى موقع الكمين، وخلال لحظات تم قتل 3 من الجنود، بعد فتح نيران الرشاشات عليهم، وسماع صراخ مصابين آخرين في المشهد. 

كما فجر المقاتلون منزلا مفخخا، بعد هروب قوة أخرى للاحتلال إليه وقتل عدد آخر فضلا عن استهداف دبابتين وتفجيرهما بقذيفتي الياسين 105.
 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاهد الكمين وحديث أحد مقاتلي القسام، الذي استعرض بعض التفاصيل، وعرض بندقية أحد جنود القوات الخاصة الذين قتلوا في العملية خلفه بالقول:

#كمين الزنة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يحدد موعداً لاجتياح رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب غزة حيّر حتى جون كيربي

واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

مسؤول أمني إسرائيلي سابق يحذر من عملية رفح.. هكذا ستؤثر على مصر والأردن

تقديرات إسرائيلية: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2027

قيادي بحماس: نرفض المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

القرار للسنوار.. لإنقاذ اسرائيل من الهزيمة واشنطن ترمي بكامل ثقلها بـ (خارطة طريقٍ) جديدةٍ

نتنياهو يكشف عن هدف رابع وجديد من العملية العسكرية في قطاع غزة

الكابنيت

الكابنيت يناقش صفقة إطلاق سراح المختطفين مع حماس

مساعدات قطر

الدوحة: ساهمنا بمساعدات إنسانية لغزة ولا ندفع لحماس

وليام بيرنز

الولايات المتحدة تقدم مقترح جديد لصفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية