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مشاهد للحظات الأخيرة قبل مقتله برصاص إسرائيلي.. الفلسطيني معتنق اليهودية يدفن بحسب وصيته

الثلاثاء 09 أبريل 2024 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد للحظات الأخيرة قبل مقتله برصاص إسرائيلي.. الفلسطيني معتنق اليهودية يدفن بحسب وصيته



سما / وكالات /

أفادت مصادر فلسطينية بأن الفلسطيني دافيد بن أبرهام الذي اعتنق اليهودية، وقتله جندي إسرائيلي بالقرب من غوش عتصيون بزعم محاولة طعن قبل أسابيع، دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

 

ولفتت المصادر إلى أن دافيد بن أبرهام، أو سامح زيتون سابقا، الفلسطيني الذي اعتنق اليهودية، تم دفنه وفق تعاليم الديانة اليهودية في مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية، وقد أبنه يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية خلال التشيع.

واكد الإعلام الإسرائيلي أن هذه الخطوة تمت على الرغم من محاولة أبناء دافيد بن أبرهام القيام بعملية دفنه، إلا أنه دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

مشاهد للحظات الأخيرة قبل مقتله برصاص إسرائيلي.. الفلسطيني معتنق اليهودية يدفن بحسب وصيته (صورة)
 
 

وكان دافيد بن أبراهام قتل برصاص جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنات غوش عتصيون في 21 مارس الماضي بزعم الاعتقاد بأنه "مخرب" قبل عدة أسابيع.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت مؤخرا، بأن دافيد امتثل لما طلبه منه الجنود عند الحاجز، ورغم ذلك أطلقوا النار عليه وأردوه.

 

 

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