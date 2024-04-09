ايران تكشف عن شُروطها للتراجع عن استهداف العُمُق الإسرائيلي..

طهران/ وكالات/

كشف مصدر إيراني مقرب من الخارجية الإيرانية أن “طهران تلقت رسالة من الولايات المتحدة تدعو لخفض التصعيد وعدم مهاجمة إسرائيل”، وذلك ردا على رسالة إيران السابقة بخصوص عزمها مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.

وقال المصدر الإيراني إن “إيران اشترطت لتراجعها عن عملياتها في العمق الإسرائيلي ضمان واشنطن هدنة دائمة وفورية في غزة وعدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي الهجوم المزمع على رفح”.

وأضاف أن “دبلوماسية الرسائل السرية والوساطة الإقليمية لم تثمر بالكامل بعد، إلا أنها قطعت شوطا يمكن التعويل عليه لوقف العمليات العسكرية في غزة خلال الفترة المقبلة”.

وتابع المصدر أن “الشروط الإيرانية لا تعني تخليها نهائيا عن الانتقام لضحاياها من الكيان الصهيوني، وأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تسعى لثني الأخيرة عن ضرب العمق الإسرائيلي في التوقيت الراهن”، مؤكدا أن “ما يهم بلاده الآن إنقاذ الأبرياء في غزة على أمل تصفية الحسابات مع العدو لاحقا”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، استشهاد اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد وإصابة جميع من بداخله.

من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن “المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق”، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.