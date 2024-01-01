إسرائيل تطرح مُناقصة لشراء عشرات آلاف الخيام لإيواء نصف مليون من سكّان غزة..

القدس المحتلة / سما/

قال مصدر حكومي إسرائيلي الثلاثاء إن الدولة العبرية ستشتري عشرات آلاف الخيام لإيواء نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة قبل أن تشن هجوما بريا على رفح.

وطرحت إسرائيل مناقصات لشراء نحو 40 ألف خيمة تتسع الواحدة منها لـ12 شخصا وذلك وفقا للمقترح المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وقال المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن هويته “أؤكد أنه تم طرح طلب لطرح مناقصات مخصصة لقطاع غزة”.

ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود أربع كتائب تابعة لحماس في رفح التي لجأ إليها 1,5 مليون شخص منذ اندلاع الحرب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه تم التخطيط لهجوم بري على رفح رغم الاحتجاجات الدولية.

وأعلن الإثنين تحديد موعد للهجوم على رفح الواقعة على الحدود مع مصر.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم البري على رفح مخطط له على نطاق واسع خاصة بعد أن أعلن الجيش سحب قواته من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد مراسلو وكالة فرانس برس أن العديد من سكان المدينة عادوا إليها ليجدوا منازلهم مدمرة.

اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم شنه مقاتلون من حماس وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مكثف وهجوم بري واسع النطاق، ما تسبب باستشهاد 33360 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن بلاده ستكمل “القضاء” على كتائب حماس بما في ذلك تلك الموجودة في مدينة رفح، وإن “لا قوة في العالم” تستطيع إيقافها، في تحدّ لكل التحذيرات الدولية من خطورة اجتياح رفح المكتظة بالنازحين.

كلام نتنياهو جاء بينما كان يتحدث إلى عدد من الجنود في أحد المواقع (لم يحدد)، وفق بيان أرسل مكتبه نسخة منه للأناضول.

وقال نتنياهو، بحسب نص تصريحه: “سنستكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح، ليست هناك أي قوة في العالم تستطيع أن توقفنا”.

وأضاف: “هناك قوى كثيرة تحاول القيام بذلك، لكن هذا لن يجدي نفعا”، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت العديد من دول العالم عارضت مخطط إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

من جهتها، سبق أن طلبت الولايات المتحدة أن تأخذ أي عملية بالاعتبار “توفير الحماية” للمدنيين الفلسطينيين في رفح، في محاولة للتملص من الرفض المباشر والتام لاجتياح المدينة.

وكرر نتنياهو التمسك بأهداف الحرب الثلاثة المعلنة، وهي: “الهدف الأول استرجاع جميع المخطوفين والمخطوفات (الأسرى في غزة)، سنسترجع جميع المجندات اللواتي تم اختطافهن، وليس هن فقط، سنسترجع الجميع”.

وأضاف: “الهدف الثاني هو القضاء على حماس، والهدف الثالث هو ضمان أن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل”.

وهذه الأهداف ذاتها التي سبق أن حدّدها نتنياهو للحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن يحقق الجيش الإسرائيلي أيا منها.

وأضاف نتنياهو: “هناك هدف رابع، حماس هي جزء من محور الشر الإيراني الذي يسعى إلى تدميرنا، وعندما ننتصر على حماس، لا ننتصر عليها فقط، بل ننتصر على هذا المحور”.

وزعم أن “كل الأطراف في الشرق الأوسط وخارجه تطلع على الطرف الذي ينتصر في هذه الحلبة (الحرب)، إسرائيل أم إيران ووكلاؤها، أنتم تعلمون من سينتصر” في إشارة إلى أن إسرائيل هي من ستنتصر في النهاية.

والاثنين، تحدث نتنياهو عن “تاريخ محدد” (لم يكشفه) لاجتياح رفح لتحقيق ما سماه “النصر الكامل” على حركة حماس.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وخلال الحرب، أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

يأتي ذلك مع مضي 6 أشهر على بدء الحرب الأطول على قطاع غزة الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما تواصل إسرائيل حربها التي خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنى التحتية، رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.