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بضغط وزراء اليمين..

الكابنيت يناقش صفقة إطلاق سراح المختطفين مع حماس

الثلاثاء 09 أبريل 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابنيت يناقش صفقة إطلاق سراح المختطفين مع حماس



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني مساء اليوم على خلفية انسحاب آخر القوات المناورة من جنوب قطاع غزة والتقارير عن احتمال حدوث تقدم في المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح المختطفين.

ومن المتوقع أن يستمع الوزراء في المناقشة، التي ستجرى بعد اجتماع الكابنيت الحربي، إلى مراجعات أمنية ويتلقوا تقريرا من رئيسي الموساد والشاباك حول الاقتراح الأخير الذي قدمه الأمريكيون، وفي هذه المرحلة، حتى الآن وكما هو معروف، ليس من المفترض أن يتخذ الوزراء قرارات في هذا الشأن.

ويجتمع مجلس الوزراء الموسع بعد ضغوطات مارسها وزراء اليمين، بقيادة بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، على خلفية التخفيض الكبير في النشاط العسكري في قطاع غزة، ومطالبتهم بأن يكونوا شركاء في اتخاذ القرارات.

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