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الشيكل يواصل قوته على حساب الدولار واليورو

الثلاثاء 09 أبريل 2024 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل يواصل قوته على حساب الدولار واليورو



القدس المحتلة / سما /

يواصل الشيكل ارتفاعه هذا الصباح (الثلاثاء). وتداول الدولار حول سعر 3.69 شيكل، معززا نحو 0.75% للعملة المحلية، وتداول اليورو حول 4 شيكل، معززا 0.5% للشيكل وذلك بعد قرار بنك إسرائيل بعدم خفض سعر الفائدة الأساسي في هذه المرحلة .

وستتأثر أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، خاصة بالوضع الأمني. صفقة التبادل أن حصلت ستساهم بشكل أكبر في تعزيز الشيكل، ومن جهة أخرى فإن التصعيد في رفح والجبهة الشمالية سيضعف الشيكل.

ويقدر بنك لئومي أن سعر الفائدة سينخفض بنهاية العام من 4.5% إلى 4.0%. وتقدر معظم توقعات المحللين وكذلك بنك إسرائيل نفسه أنه في الربع الأول من عام 2025 سيصل سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل إلى 3.75%، وهي نسبة أقل من أعلى سعر فائدة لهذه الفترة البالغ 4.75% في ديسمبر 2023.

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