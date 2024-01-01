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إسرائيل ترد على الإجراءات التركية بحقها

الثلاثاء 09 أبريل 2024 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترد على الإجراءات التركية بحقها



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة حماس.

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستفرض قيودا تجارية خاصة بها على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على الصادرات.

وأشار: سنعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها إلى إسرائيل.

وبين كاتس أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، مبينا: سنطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.

#إسرائيل

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