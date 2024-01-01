هيومن رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها

غزة / سما /

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء إن على الحكومات المعنية فرض عقوبات على “إسرائيل” وتعليق نقل الأسلحة إليها لإجبارها على إدخال المساعدات إلى غزة.

وطالبت المنظمة “إسرائيل” بإنهاء استخدام التجويع كسلاح ووقف معاناة سكان غزة والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع دون عوائق

وأكدت أن “إسرائيل” ترتكب جريمة حرب من خلال استخدامها التجويع سلاحا مما يؤدي إلى موت الأطفال في غزة بسبب مضاعفات الجوع.

وكان 115 برلمانيا في فرنسا بعثوا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وحذر البرلمانيون من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعلن عدد من المحامين الألمان يوم الجمعة الماضي رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة