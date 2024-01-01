قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون فجر الثلاثاء خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية.

واكدت مصادر اعلامية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

وعرف من المعتقلين : الأستاذ جمال صوي ونجليه براء والاسير المحرر أحمد (23 عاما)، بعد مداهمة منزلهم في الحي الشرقي للمدينة، كما اعتقلت محمد استيتي من منزله في شارع الحدادين بالمدينة، وحسني ابو شنب من الحي الجنوبي، ومحمود صعيدي، ومحمود فريج، من منزليهما في حي الاقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن مهدي الملاح في حي الاقصى واخضعته للاستجواب والتحقيق بعد اقتياده خارج المنزل، قبل الإفراج عنه.

وفي أريحا اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص، شرقي مدينة أريحا.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك على شارع 90 شرقي مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي صوب أحدهم ما أدى لإصابته، والشبان هم حسب أهالي مخيم عقبة جبر: المصاب محمد حسين طبية، وابراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها وقطًعت أوصالها بالحواجز.

وأفادت مصادر محلية بمعاودة اقتحام قوات الاحتلال البلدة، لليوم الثاني، ومداهمة وتفتيش عشرات المنازل والمنشآت التجارية، والاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة.

وأشارت المصادر الى محاصرة قوات الاحتلال للبلدة، والانتشار على الشوارع الواصلة بينها وبين البلدات والقرى المجاورة، واقامة الحواجز العسكرية، واغلاق يعض الشوارع بالسواتر الترابية، وتوقيف المركبات والتدقيق في بطاقات ركابها والاعتداء على بعضهم بذريعة البحث عن منفذ عملية اطلاق نار على حافلة للمستعمرين يوم أمس الأول.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية النصّارية بالأغوار الوسطى.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية، وداهمت منازل فيها، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اياد نبيل الخراز بعد اقتحام منزله في منطقة المساكن الشعبية شرقا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم زواهرة نجل الأسير المحكوم مدى الحياة محمد زواهرة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب في قرية المعصرة.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الفتاح خالد أبو سل بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمال المدينة.