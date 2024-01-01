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فرنسا تقترح عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

الثلاثاء 09 أبريل 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تقترح عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة



باريس / سما /

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه" يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وأضاف" فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

#فرنسا #المساعدات #غزة #إسرائيل

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