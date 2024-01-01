الولايات المتحدة تقدم مقترح جديد لصفقة تبادل الأسرى

القاهرة / سما /

قدم مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اقتراحا جديدا لصفقة تبادل يتضمن إفراج إسرائيل عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 40 من أسيراً محتجزاً.

وقال مصدر مطلع إن هذا الاقتراح سيكون خلال مرحلة أولى من اتفاق مكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، وتم تقديم الاقتراح الأمريكي الأخير في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل هذه الجولة من المحادثات، ناقش المفاوضون إطلاق سراح حوالي 700 أسير فلسطيني، من بينهم عدد كبير من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وكان مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون، إلى جانب بيرنز، موجودين في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور المفاوضات.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترغب في السماح لأهالي شمال غزة الذين نزحوا الى الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود.

وعن الخطوات التالية المحتملة، قال مصدر لشبكة سي إن إن إن الجميع اتفقوا على دراسة الاقتراح الأمريكي الجديد، وسيتم إبلاغه إلى قيادة حماس في غزة التي تتخذ في نهاية المطاف القرارات نيابة عن الحركة.