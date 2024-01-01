الطقس: منخفض جوي وأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لنصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو بارداً نسيبًا نهارًا وباردًا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والخميس، ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في ساعات النهار بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.