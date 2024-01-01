تطورات اليوم الـ186 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨٦ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة ٣٢ شهيدا و ٤٧ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٢٠٧ شهداء و ٧٥٩٣٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكشف انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس عن دمار هائل في المباني والممتلكات والبنية التحتية والشوارع.

وانتشل مسعفون جثامين ٨٦ مواطنا من مختلف أنحاء خان يونس بينهم عائلات باكملها استشهدت قبل مدة طويلة ولم يستطع احد الوصول اليها.

كما واصل جيش الاحتلال شن الغارات الجوية على بعض أحياء المدينة.

واصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي رفح استهدفت طائرة مٌسيرة مواطن بمنطقة حي التنور شرق المدينة ما ادى لاستشهاده وهو الضابط بالشرطة جاد الله العرجا.

وسط قطاع غزة

وواصلت طائرات الاحتلال قصفها على وسط قطاع غزة .

واستشهد خمسة فلسطينيين على الاقل بينهم رئيس بلدية المغازي صالح الغمري في استهداف مبنى وسط المخيم.

كما ارتقت شهيدة وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

واصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم من قبل الاحتلال في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعات شعبية لتأمين المساعدات في مدينة غزة.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء من تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة