  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين 08 أبريل 2024 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة



القدس المحتلة/سما/

حذرت صحيفة عبرية من أن محكمة العدل العليا تقترب من إصدار قرار بوقف النار في غزة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي قلق من حقيقة أنه في يوم الخميس الماضي صوتان فقط من بين 16 من أعضاء الهيئة القضائية رجحا الكفة للامتناع عن إصدار أمر احترازي لوقف الحرب بناء على الطلب الثالث من جنوب أفريقيا.

وقرر 7 قضاة في رأي أقلية بأن على "إسرائيل" أن توقف القتال في غزة وأن القتال ينتهك أوامر سابقة للمحكمة بالنسبة لواجب "إسرائيل" الحرص على الوضع الإنساني لسكان غزة.

وكانت المحكمة أمرت في 26 كانون الثاني/ يناير "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

والخميس الماضي أيد سبعة قضاة وقف الحرب وكتبوا بأنه حتى لو كانت "إسرائيل" عملت بما يكفي فإنه في اختبار النتيجة فإن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم، ووقف القتال وحده سيوقف تدهوره.

وتضيف الصحيفة: "صحيح أن الطلب رد بأغلبية تسعة قضاة ولكن الكثير منهم انتقدوا الوضع الإنساني في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يحدد موعداً لاجتياح رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي يكشف عن حجم خسائر غزة الاقتصادية بسبب الحرب..

عيد الفطر يوم الأربعاء في هذه الدول...

بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

قطر تقول إنها “أكثر تفاؤلا ” بشأن احتمالات وقف إطلاق نار في غزة

الأخبار الرئيسية

انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب غزة حيّر حتى جون كيربي

تقديرات إسرائيلية: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2027

تقرير أممي: إعادة غزة لسابق عهدها قبل الحرب قد يستغرق 70 عاماً

قيادي بحماس: نرفض المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

نتنياهو يحدد موعداً لاجتياح رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية