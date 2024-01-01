صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

القدس المحتلة/سما/

حذرت صحيفة عبرية من أن محكمة العدل العليا تقترب من إصدار قرار بوقف النار في غزة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي قلق من حقيقة أنه في يوم الخميس الماضي صوتان فقط من بين 16 من أعضاء الهيئة القضائية رجحا الكفة للامتناع عن إصدار أمر احترازي لوقف الحرب بناء على الطلب الثالث من جنوب أفريقيا.

وقرر 7 قضاة في رأي أقلية بأن على "إسرائيل" أن توقف القتال في غزة وأن القتال ينتهك أوامر سابقة للمحكمة بالنسبة لواجب "إسرائيل" الحرص على الوضع الإنساني لسكان غزة.

وكانت المحكمة أمرت في 26 كانون الثاني/ يناير "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.



وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

والخميس الماضي أيد سبعة قضاة وقف الحرب وكتبوا بأنه حتى لو كانت "إسرائيل" عملت بما يكفي فإنه في اختبار النتيجة فإن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم، ووقف القتال وحده سيوقف تدهوره.

وتضيف الصحيفة: "صحيح أن الطلب رد بأغلبية تسعة قضاة ولكن الكثير منهم انتقدوا الوضع الإنساني في غزة".