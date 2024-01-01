تركيا: تدابير جديدة ضد "إسرائيل" لعرقلتها مساعداتنا إلى غزة

أنقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، على خلفية عرقلتها مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقضية المساعدات الإنسانية.

ولفت فيدان إلى حلول أواخر أيام شهر رمضان المبارك و"المأساة لاتزال مستمرة في غزة منذ 6 أشهر".

وأشار إلى وجود قضية "إبادة جماعية" متواصلة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وصدور قرار مؤقت بشأن هذه القضية.

وبناء على دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، أمرت محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكر فيدان أنه حتى مجلس الأمن الدولي "الذي ظل صامتا حتى الآن" قضى بأنه يجب على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار.

وقال إنه على الرغم من ذلك، استمرت الهجمات الإسرائيلية طوال شهر رمضان.

ولفت فيدان إلى أن هذا "النهج غير الإنساني لا يزال يجرح ضمير الرأي العام العالمي برمته، وخاصة المسلمين".

وأكد أن تركيا "لم تقف مكتوفة الأيدي" حيال الأحداث منذ اليوم الأول، واتخذت الموقف "الأصح والأشجع" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أنهم في تركيا وقفوا إلى جانب الفلسطينيين، وبذلوا جهودا من أجل أن يتخذ المجتمع الدولي والدول الإسلامية موقفا مشتركا ضد إسرائيل، وأحرزوا نجاحا في هذا الصدد.

وأضاف "اليوم، يتطلع العالم أجمع إلى اليوم الذي ستُحاسب فيه السلطات الإسرائيلية أمام العدالة".

وأردف وزير الخارجية التركي:" لأول مرة في التاريخ، الجميع يدين إسرائيل ويشجب بشدة جرائمها".

وتابع فيدان: "كما أننا نبذل جهودًا مكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة"

42 ألف طن مساعدات تركية

وأوضح فيدان إن المساعدات التي أرسلتها تركيا بحرا وجوا لمصر لإيصالها إلى غزة تجاوزت 42 ألف طن.

وذكر أن تركيا باتت إحدى أكثر دولتين إرسالا للمساعدات إلى غزة، وأشار إلى أن سفينة مساعدات تاسعة ستنطلق قريبا.

ولفت فيدان إلى أن المساعدات الإنسانية أصبحت تصل إلى غزة بواسطة المظلات أيضا عبر الأردن منذ مدة.

وقال فيدان إن بلاده تقدمت بطلب للمشاركة في عمليات الانزال الجوي للمساعدات الإنسانية، من خلال طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي.

تدابير جديدة ضد إسرائيل

ولفت الوزير فيدان إلى رفض إسرائيل طلب تركيا بهذا الخصوص.

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لإسرائيل في عرقلة مبادرتنا الرامية إلى إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذي يصارعون الجوع".

وتابع: "نظرا لذلك قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

وأشار فيدان إلى أن التدابير التي وافق عليها الرئيس أردوغان سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير.

وأردف: "ستتواصل تدابيرنا حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع".

ولم يتطرق فيدان إلى فحوى التدابير غير أنه أشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير.