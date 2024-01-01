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ملك الأردن يلتقي وجهاء مخيمات الفلسطينيين: مستمرون بمساعدة غزة

الإثنين 08 أبريل 2024 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يلتقي وجهاء مخيمات الفلسطينيين: مستمرون بمساعدة غزة



عمان/سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المخيمات الفلسطينية في الأردن، الاثنين، قوة وتماسك الجبهة الداخلية، مضيفا: "نحن أقوياء بوحدتنا وحرصنا على أمن وازدهار بلدنا".

وجدد الملك خلال اللقاء، الذي عقد في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، التأكيد على أن "الأردن القوي والمستقر هو الأقدر على مساندة الأشقاء العرب، خصوصا الأهل في فلسطين"، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وبين الملك أن الأردن يبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف الظلم على الأشقاء في غزة، وقال: "هذا واجبنا ونحن دائما مع الحق. ومستمرون بجهودنا في تقديم المساعدات برا وجوا".

وعبر الملك عن اعتزازه بجهود أبناء المخيمات، ومواقفهم الوطنية وانتمائهم الصادق للأردن ولرسالته النبيلة، مضيفا: "سنبقى دائما جسدا واحدا وقلبا واحدا لمصلحة الأردن ومستقبله".

وعبر وجهاء المخيمات عن تقديرهم لدعم الأردن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ماليا وسياسيا، وتنفيذ عدد من المبادرات الملكية في المخيمات بمختلف المجالات.

وأشار رئيس لجنة خدمات مخيم الحسين فتحي غياضة إلى أنه على تواصل يومي مع الأهل في غزة، الذين يثمنون وقوف الأردن إلى جانبهم.

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