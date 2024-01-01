توقيف مشتبه بالتحريض على اغتيال نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس الإثنين أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها فيه بالتحريض على اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال الإنترنت.



وقالت إن أحد سكان وسط إسرائيل اعتقل بشبهة التحريض على اغتيال نتنياهو، حسب الشرطة الإسرائيلية، التي ذكرت أيضا أن المشتبه به استخدم تطبيق تليغرام.

وتم توقيفه في نهاية تحقيق أجراه الشاباك والفرع السيبراني لوحدة «لاهاف 433» التابعة للشرطة الإسرائيلية.



ولم تقدم الشرطة تفاصيل محددة حول المحتوى الذي نشره المشتبه به.



وكان الأمن الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتيال وزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً إيتمار بن غفير وتفكيك «خلية إرهابية» كانت تعد لهجمات في إسرائيل.



واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 11 مشتبها بهم، من بينهم سبعة مواطنين فلسطينيين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية، واتهمهم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بالتخطيط «لشن هجمات ضد قواعد عسكرية ومطار بن غوريون ومكاتب حكومية في القدس»، و»لقتل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من خلال الحصول على قاذفة صواريخ لتنفيذ هذا الهجوم».



وفي شباط / فبراير الماضي، أوقفت السلطات الإسرائيلية مواطنا يبلغ من العمر 40 عاما من مدينة بئر السبع بسبب ما قالت إنه محتوى نشر على منصة «تيك توك»، وحرّض فيه على قتل نتنياهو.