قطر تقول إنها “أكثر تفاؤلا ” بشأن احتمالات وقف إطلاق نار في غزة

الدوحة/سما/

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري بأن اقتراحا جديدا في محادثات وقف إطلاق النار ربما يجسر الفجوة القائمة بين الطرفين المتعارضين.

وقال الأنصاري ، في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية نشرتها في موقعها الإلكتروني، أن قطر تشعر بالتفاؤل جراء الاقتراح الجديد ، مضيفا “إذا سألتموني ما إذا كنت أكثر تفاؤلا اليوم مما كنت قبل يومين ، أقول نعم “.

وتابع أن إسرائيل وحماس يبحثان عن كثب العرض الأحدث.

وذكر الأنصاري ، وهو مستشار أيضا لرئيس الوزراء القطري، أن هناك العديد من المقترحات على مائدة المفاوضات الآن ، بما في ذلك اقتراح أمريكي جديد .

وأوضح أن ضغطا من الولايات المتحدة سوف يكون عاملا أساسيا في نجاح أي محادثات . ولم يتطرق الأنصاري إلى تفاصيل بشأن المحادثات ، ولكنه قال إنه يحدوه الأمل في أن يتوصلوا قريبا إلى اتفاق في المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل ، وأن المرحلة الأولي تركز في المقام الأول على القضايا الإنسانية .

وذكر “نحن بأية حال في الأمتار الأخيرة من المحادثات “.

واستطرد أن قطر تشعر بالتشجيع جراء زيادة المساعدات التي تدخل غزة ولكنها لا تزال غير قريبة من الكميات المطلوبة”.

كان مصدر مصري رفيع المستوى قد صرح أن بلاده تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية. وكشف المصدر ، في تصريح لـقناة “القاهرة الإخبارية” نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين ، ولفت المصدر إلى أنّ جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدمًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.