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الحوثي: إصابة مدني في غارة أمريكية بريطانية بالحديدة

الإثنين 08 أبريل 2024 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: إصابة مدني في غارة أمريكية بريطانية بالحديدة



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، إصابة مدني في غارة أمريكية بريطانية استهدفت منزله في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن.


وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في خبر عاجل، أن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على قرية المنظر في مديرية الحوك التابعة للحديدة”.
وأضافت أن “الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بليغة وتدمير منزله”، دون تفاصيل أكثر.


وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص.


وتعدّ الحُديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.


و”تضامنا مع غزة” التي تواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.


ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.


ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

#الحوثيون #بريطانيا

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