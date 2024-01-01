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البيت الأبيض: ننتظر رد حماس على مقترح إطلاق سراح الرهائن

الإثنين 08 أبريل 2024 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: ننتظر رد حماس على مقترح إطلاق سراح الرهائن



واشنطن/سما/

 قال البيت الأبيض إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء “جولة جادة” من المباحثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حاليا اقتراحا جديدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

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