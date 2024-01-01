عيد الفطر يوم الأربعاء في هذه الدول...

الرياض/سما/

أعلنت السعودية، الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ما يعني أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وعيد الفطر يوم الأربعاء

السعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن "المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024م، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".



الإمارات

في الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الدولة، أن غدا "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم غد "الثلاثاء" الموافق التاسع من أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وإن يوم بعد غد "الأربعاء" الموافق 10 أبريل 2024 هو غرة شهر شوال.



قطر

وفي قطر أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل/نيسان هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إيران

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال مكتب خامنئي إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

أستراليا

بعد الاستفسار من المراصد المحلية والعالمية، أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أن الهلال الجديد سيولد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، في أوقات محددة في مدينتي سيدني وبيرث. وعليه، فإن الثلاثاء 9 أبريل سيكون آخر أيام شهر رمضان، وسيكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

الوقف السني في العراق

قال ديوان الوقف السني في العراق إنه تعذرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

وبين، أنه بذلك يكون يوم غد الثلاثاء متمماً لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق.

كردستان العراق

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

لبنان

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غدا الثلاثاء المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأربعاء في 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445هـ.