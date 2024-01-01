  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية

الإثنين 08 أبريل 2024 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقصف التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف دبابة "ميركافا 4" وقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون من العيار الثقيل في محاور التقدم بمدينة غزة.

 
 
 
 

هذا ونشرت "قوات الشهيد عمر القاسم" مشاهد لعملية مشتركة مع سرايا القدس وكتائب القسام استهدفوا خلالها تجمعات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى أن العملية تمت قبل أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

 

وأفاد الجيش بمقتل 4 جنود في صفوفه، ليرتفع عدد قتلاه في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أشهر إلى 604.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 185 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

#غزة #سرايا القدس

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : الجيش الإسرائيلي يجهز قواته لشن عملية في رفح خلال أسبوع

غالانت: القوات غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح ونستعد للمواجهة الكبرى مع ايران ..

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

استشهاد القائد الوطني الكبير الاسير وليد دقة في سجون الاحتلال الاسرائيلي ..

تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي يكشف عن حجم خسائر غزة الاقتصادية بسبب الحرب..

بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" : نخوض "حربا دامية وصعبة" في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحدد موعداً لدخول رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

6614070b4236042c767eb417

واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

6614063c4c59b74d594ef1d6

نصر الله: الولايات المتحدة هي من تحكم "إسرائيل" وقصة اللوبي الصهيوني كلام فارغ

غالانت: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين

ميناء

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية