"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقصف التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف دبابة "ميركافا 4" وقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون من العيار الثقيل في محاور التقدم بمدينة غزة.

هذا ونشرت "قوات الشهيد عمر القاسم" مشاهد لعملية مشتركة مع سرايا القدس وكتائب القسام استهدفوا خلالها تجمعات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى أن العملية تمت قبل أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وأفاد الجيش بمقتل 4 جنود في صفوفه، ليرتفع عدد قتلاه في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أشهر إلى 604.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 185 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.