نصر الله: الولايات المتحدة هي من تحكم "إسرائيل" وقصة اللوبي الصهيوني كلام فارغ

بيروت/سما/

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة هي التي تحكم إسرائيل وقصة اللوبي الصهيوني هي كلام فارغ.

وأضاف نصر الله: "الحماقة الكبيرة التي ارتكبها العدو بقصفه القنصلية الإيرانية في دمشق عجلت من اتصال بايدن بنتنياهو.. واتصال بايدن الأخير دليل على أن واشنطن تستطيع أن تفرض على إسرائيل ما تريد".



وتابع قائلا: "بايدن زعم أن ضغطه على نتنياهو بسبب مقتل عمال إغاثة وطالبه باتخاذ إجراءات فقام رئيس أركانه بعزل رئيس هيئة أركان لواء ناحال ووبخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدا في لواء ناحال وهذا في العرف العسكري أمر كبير".

وذكر أمين عام حزب الله أن ما حصل يدين الولايات المتحدة لأنها تحرّكت لأجل عمال إغاثة فقط بينما لم تتحرك للضغط بعد مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني.

وصرح نصر الله بأن مجرد وقف إطلاق النار في غزة يعني هزيمة مدوية تاريخية لإسرائيل ولنتنياهو.

وأوضح أن نتنياهو سيحاول عرقلة المفاوضات من تحت الطاولة لأن وقف إطلاق النار سيعني نهايته مع بن غفير وسموتريتش وحزب "الليكود".

وأشار في كلمته إلى أن نتنياهو منفصل عن الواقع ويقول إن إسرائيل حققت نصرا، في حين كل العالم يقول له "أنت خسرت".