  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصر الله: استهداف مستشارين إيرانيين بدمشق هو أعلى اعتداء من نوعه في سوريا

الإثنين 08 أبريل 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: استهداف مستشارين إيرانيين بدمشق هو أعلى اعتداء من نوعه في سوريا



بيروت/سما/

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة يوم الاثنين، إن استهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية في دمشق هو أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات.

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني أن إسرائيل أعلنت حربا علنية.

 

وصرح حسن نصر الله بأن الاستهداف ينطلق من فهم الإسرائيلي لدور مستشاري الحرس في المنطقة على مستوى المقاومة وهو جزء من المعركة الأوضح والأشرف والأكثر مركزية في المنطقة والأمة.

وأفاد في كلمته بأن تل أبيب أعلنت أن الهدف هو إخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتمكن من ذلك وبقوا لمساندة المقاومة في فلسطين ولبنان ودعم سوريا.

وأوضح نصر الله أن الاستهداف الإسرائيلي للمستشارين جاء بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا والتي كانت إسرائيل ضالعة فيها.

وشدد الأمين العام على ان القنصلية الإيرانية هي التي استُهدفت ما يعني أن الاعتداء هو على إيران وليس فقط على سوريا، هذا بالإضافة إلى أن مستوى الاغتيال مختلف حيث كان الشهيد زاهدي هو مسؤول المستشارين في سوريا.

 
 
 
 

وذكر نصر الله أن إسرائيل أخطأت التقدير في استهداف القنصلية وذلك نسبة لما أُعلن من موقف إيراني وما ينتظر من رد فعل.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل والعالم كله سلّموا أن الرد الإيراني قادم، مشددا على أن هذا حق.

وأردف قائلا: "من الواضح جدا أنه بعد مرور أشهر على الحرب على غزة، نصف سنة، والأهداف التي حُدّدت لم تتحقق ووضع إسرائيل ساء من كل زاوية ممكنة".

واستطرد بالقول "إسرائيل تخوض أطول حروبها في منطقتنا وهم يقولون إنه بعد 6 أشهر على الحرب لم نعد أكثر من نصف المخطوفين ولم ندخل رفح ولا تزال صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ويعلن عن مقتل ضباط وجنود جدد".

 

وبين نصر الله أن الألوية الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس إنما انسحبت ذليلة تحت النار.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد المرشد الإيراني أنه "ستتم معاقبة  إسرائيل على جرائمها" قائلا:"سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها"، كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

#حسن نصر الله #اسرائيل #ايران #سوريا #دمشق

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : الجيش الإسرائيلي يجهز قواته لشن عملية في رفح خلال أسبوع

غالانت: القوات غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح ونستعد للمواجهة الكبرى مع ايران ..

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

استشهاد القائد الوطني الكبير الاسير وليد دقة في سجون الاحتلال الاسرائيلي ..

تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي يكشف عن حجم خسائر غزة الاقتصادية بسبب الحرب..

بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" : نخوض "حربا دامية وصعبة" في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحدد موعداً لدخول رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

6614070b4236042c767eb417

واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

6614063c4c59b74d594ef1d6

نصر الله: الولايات المتحدة هي من تحكم "إسرائيل" وقصة اللوبي الصهيوني كلام فارغ

غالانت: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين

ميناء

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية